El video del tema se lanzó ayer en YouTube y la banda informó que las ganancias serán destinadas a esfuerzos humanitarios en Ucrania.

Queremos expresar nuestro apoyo a Ucrania, y de esa manera demostrar que la mayoría del mundo considera que es totalmente indebido que una superpotencia invada al país independiente y democrático en el que se ha convertido Ucrania , indicó Gilmour.

Pink Floyd se creó a mediados de la década de 1960 y ayudó a forjar la escena sicodélica de Gran Bretaña antes de lanzar The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here y The Wall.

El miembro original Roger Waters dejó la banda en 1985, y los integrantes restantes grabaron juntos por última vez para el álbum de 1994 The Division Bell.