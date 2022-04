Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 8 de abril de 2022, p. 9

El potencial que conocemos del futbol femenil aún es mínimo, sostuvo la seleccionada mexicana Itzel González, quien juega en el Sevilla y señaló la importancia de tener garantías para que las futbolistas puedan desarrollarse como profesionales.

“Apenas es la punta del iceberg. Me ilusiona pensar en el Mundial 2023, seguramente habrá otro boom del doble que en 2019, donde se rompieron muchas ideas como que la categoría no vendía o no interesaba”, dijo González en entrevista.

Precisamente hace cuatro años, la Liga Mx Femenil apenas comenzaba y aunque González ya había jugado en ligas colegiales de Estados Unidos y en ese entonces era parte del club de Xolas, impulsado por Marbella Ibarra, aún no era considerada para la selección.

El desarrollo de Itzel como arquera fue notorio y apenas en febrero se convirtió en una de las primeras mexicanas en llegar al balompié español, al fichar con el Sevilla.

Hace cinco años no estaba en el radar de la selección, pero la Liga me dio visibilidad y así me permitió llegar a España , apuntó.

La competencia en el Sevilla ha sido fuerte y aunque por ahora González ha tenido pocos minutos en la cancha, han sido los suficientes para destacar, como sucedió en los octavos de final de la Copa de la Reina donde fue clave para que su equipo se impusiera ante el Athletic Club.