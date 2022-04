La titular del Inbal señaló que México debe a Rojo no sólo los vínculos que se generaron hacia la cultura que nos enriqueció, sino también cuidó mucho que este acto creador estuviese imbricado en todos los acervos del país. Tenemos la responsabilidad y la obligación de seguir explorando su trabajo .

El libro Vicente Rojo: Juego de letras reseña el trabajo pictórico que realizó entre 2014 y 2019. Mi padre, siendo muy discreto, serio y alejado del mundanal ruido, era muy juguetón y dueño de un humor fino y sutil , indicó Rojo Cama, quien también se remitió a su estudio lleno de telas y su forma de pintar: Jugaba como un niño que aventaba colores, polvos mágicos y pedazos de cartón. La pasaba bomba francamente. Se divertía más que todos juntos. Era un gozo verlo trabajar .

Isaac Mastri, promotor cultural, habló de su vínculo personal y profesional de 45 años con Rojo: “Llegó el momento en que no quería hacer nada si no me daba el visto bueno. Siempre fue una relación de amistad y admiración hacía él. Lo que decía era ley, aunque nunca se imponía. Sus silencios muchas veces eran más fuertes que las palabras.

“Fue el artista que más me apoyó con el proyecto Libertad en bronce, que resultó muy polémico, porque era la primera vez que sacaban esculturas a la calle. Con Rojo trabajé pintura, escultura y juguetes.”