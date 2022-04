Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 7 de abril de 2022, p. 7

Madrid. Johnny Depp y Amber Heard se separaron en 2016 e iniciaron una dura batalla judicial cuando la actriz aseguró que había sido maltratada por el actor.

El enfrentamiento se recrudeció a raíz de un artículo que ella publicó en 2018 en The Washington Post en el que, sin mencionar específicamente a su ex marido, daba su testimonio como víctima de maltrato. Tras la publicación del texto, Depp denunció por difamación a su ex mujer, un juicio que ahora se podrá seguir en televisión.