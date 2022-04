Ap y Afp

El Salvador. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, advirtió ayer a las pandillas que si aumentan los homicidios le quitará la comida a sus compañeros en las cárceles, y ordenó la construcción de otra prisión exclusiva para miembros de esas estructuras criminales.

Andan rumores que quieren empezar a vengarse de la gente honrada al azar, hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto duran , amenazó. No me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si los quieren se los entregamos todos , agregó.

La portavoz de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Liz Throssell, manifestó su preocupación por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas .

Añadió: reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos .

El mandatario reveló que hasta el lunes fueron detenidos unos 6 mil presuntos miembros y supuestos colaboradores de las maras o pandillas y ordenó que se construya una nueva cárcel de máxima seguridad con capacidad para unos 20 mil reos.