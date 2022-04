Abril del Río

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de abril de 2022, p. a11

Alejandro Hernández jugó enfadado casi todo el encuentro que perdió frente al alemán Elmar Ejupovic, en la primera ronda del Abierto de la Ciudad de México 2022 que se desarrolla en el Centro Deportivo Chapultepec, donde imperó la legión argentina , con cinco de sus seis representantes librando sus compromisos.

Hernández, el mexicano mejor clasificado en la lista de la Asociación de Tenistas Profesionales, donde se ubica en el sitio 559, de nuevo desaprovechó la oportunidad de progresar en el tenis internacional, como había sucedido este año al caer en su debut en el Abierto de Acapulco y ayer en el torneo clase Challenger, en la llamada Catedral del tenis mexicano, ambos jugados mediante wild card.

“Fue un partido bastante duro. Mi rival no me dio ninguna oportunidad en su servicio, estuvo muy fino con el saque; creo que sólo tuve un breake point en todo el cotejo y esa fue la diferencia; en el segundo set me quiebra muy rápido, en el primer juego ya no tuve más oportunidades para regresar al partido”, recapituló el acapulqueño de 22 años tras caer en el debut por doble 6-4 ante el alemán, siete años mayor y 450 del mundo.