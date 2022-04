S

ólo al final descifraremos a cabalidad el acertijo de Epicuro: si está, ya no estamos; si estamos, no está. Hija del sueño y de la noche, la muerte señala el fin absoluto de la vida. Es el símbolo del no más, del hasta aquí, del se acabó y de esa perfecta democracia en la que todo se reduce a polvo: la democracia de los muertos.

Pero no todo termina allí. En el panteón del imaginario colectivo algunos muertos viven. Jesús, El Cristo, es quizá el más conocido. Resucita en la fe de cada creyente, pero no es el único. Existen otros e incluso algunos de oscura reputación como Francisco Franco. En 1975 murió el dictador, pero la demo- crática España permitió que sus despojos permanecieran al lado de los de sus víctimas en el vergonzante Valle de los Caídos. ¿Imaginan un mausoleo en el que se encontraran restos de víctimas del Holocausto junto a los de Hitler?

Me lo advirtió Carlos Monsiváis el lunes 20 de abril de 1998, un día después de la muerte de Octavio Paz: ahora aparecerán las viudas, los viudos, los amigos que apenas lo fueron y los que ni siquiera . Lo que no me dijo es que a él le pasaría lo mismo: con su muerte surgieron decenas de amigos que sus amigos, como Iván Restrepo, ni siquiera conocían.