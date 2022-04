De La Redacción

Martes 5 de abril de 2022

Hago un llamado al pueblo de Estados Unidos: ¿cuántas veces ha salido bien un intento de su país de afectar al régimen en cualquier otra parte del mundo? Pregúntenle a las mujeres de Afganistán. Pregúntenle al pueblo de Irak cómo les funcionó el imperialismo liberal. Nada bien. ¿En verdad quieren intentarlo con una potencia nuclear preguntó el abogado Yanis Varoufakis.

En entrevista con Democracy Now! Varoufakis, quien también fue ministro de Finanzas del gobierno del presidente griego Alex Tsipras, señaló que la supuesta unidad de Occidente contra Rusia, en cuanto a las sanciones, no recibió respaldo de países como China e India y otros que aglutinan más de la mitad de la población mundial.

Fundador de Progressive International, junto con el ex senador estadunidense Bernie Sanders, Varoufakis agregó que para el mandatario estadunidense, Joe Biden, es importante mostrar apoyo hacia Ucrania, darle armas e imponer sanciones contra el gobierno del mandatario ruso, Vladimir Putin, pero señaló que esta postura no parece conllevar una estrategia. ¿Cuál es el objetivo del presidente de Estados Unidos? No está dejando ningún espacio para la negociación, lo que pone en peligro los intereses de los ucranios, porque otro desastre como el de Afganistán no le conviene a ningún ucranio .