Ap

Periódico La Jornada

Martes 5 de abril de 2022, p. 8

Caracas . El suelo tembló cuando la voz de Alejandro Fernández chocó con los vítores ensordecedores de fanáticos reunidos para su primer concierto en Venezuela en más de una década.

Después de una pausa inicial de sorpresa al ver al artista finalmente aparecer en el escenario, la multitud, armada con teléfonos celulares, se unió a él para cantar Sin tantita pena.

Es hermoso estar en Venezuela , dijo Fernández ante los gritos y silbidos del público que agotó las entradas, algunos de los cuales habían pedido préstamos para verlo actuar en un teatro con capacidad para cinco mil personas en la capital del país. Venezuela linda, querida, que siempre llevo en mi corazón .

Artistas destacados regresan este año a los escenarios del país sudamericano que durante años no incluyeron en sus giras. Il Divo y Kany García se encuentran entre quienes tienen conciertos programados.

Sin embargo, con precios que van desde 55 hasta más de 600 dólares por boleto, esos recitales son símbolo de la gran desigualdad en la empobrecida Venezuela.

Los Backstreet Boys una vez llevaron a los fanáticos a acampar durante días afuera de un estadio de Caracas mientras hacían fila para comprar boletos. Guns N’ Roses y Shakira llegaron a la capital al igual que Juanes, cuya gira de 2008 incluyó varias ciudades venezolanas.

Los grandes conciertos, sin embargo, se volvieron más esporádicos a partir de 2010. Desaparecieron casi por completo unos años más tarde, cuando el país cayó en una crisis política, social y económica que eliminó empleos y cuando la inflación hizo colapsar el poder adquisitivo de millones.

Menos de dos dólares al día

Hoy, alrededor de tres cuartas partes de la población de Venezuela vive con menos de 1.90 dólares al día, pero para aquellos que han encontrado buenos trabajos en el sector privado, ingresaron a la economía informal o tienen un negocio, particularmente en Caracas, las cosas están mejorando.

El cambio se debe en parte a la decisión del gobierno de renunciar a sus largos y complicados esfuerzos para restringir las transacciones en dólares a favor del bolívar local, cuyo valor ha sido arrasado por la inflación.

Esto significa que los promotores una vez más sienten que el público tiene dinero para gastar en música, y las reglas modificadas hacen posible nuevamente financiar los conciertos.

Van a reservar ciudades y lugares en función de las entradas que podrían vender , dijo Jeffrey Dorenfeld, profesor de la industria musical en el Berklee College of Music en Boston. Los artistas no van a querer tocar en recintos medio llenos. No les gusta ver sillas vacías. El objetivo es llenar la sala de asistencia pagada .

Édgar Villanueva, administrador de empresas, asistió al concierto de Fernández con su esposa, dos hijas y un yerno. Una de ellas se había enterado del concierto por Instagram e inmediatamente compró las entradas.

Mientras esperaban para entrar al teatro, Villanueva reconoció los desafíos de su país, pero dijo que él no es político y que simplemente quería pasar un buen rato con su familia. Esperaban que Fernández cantara A qué sabe el olvido.