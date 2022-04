Karla Torrijos

Martes 5 de abril de 2022, p. a12

Luego de 24 años de carrera, el beisbolista Jorge Cantú anunció ayer su retiro profesional, aunque dejó en claro que esto sucederá hasta el final de la temporada 2022, donde advirtió que buscará ganar el campeonato con su actual equipo, los Diablos Rojos del México.

“Me retiro, esta será mi última temporada como profesional. Me siento pleno, con mucha energía, pero he decidido colgar los spikes.

Estoy contento, tomé la determinación junto con mi familia, han sido demasiados años de sacrificio, de mucho trabajo, pasión, dedicación, y para mí es el momento de dejar este bello deporte, aunque antes trataré de quedar campeón con los Diablos Rojos, este año de despedida dejaré todo en el terreno de juego para irme con un trofeo en las manos , señaló el primera base durante una conferencia de prensa en el estadio Alfredo Harp Helú.

Acompañado por el gerente deportivo del equipo escarlata, Jorge del Valle, y por el mánager Juan Gabriel Castro, el pelotero de 40 años aseguró que el motivo de su retiro es pasar más tiempo de calidad con mi familia, pero también porque en ocasiones me saturo, luego mi mente no está conectada con mi cuerpo y siento un cansancio interno que no puedo explicar .