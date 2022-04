La exposición reúne varios conjuntos de trabajo: Quad text, Historia del arte, Pinturas negras, Tapetes (contienen textos), Cuadros, Triángulos, Personajes de bolitas y palitos, Estructuras, Estructura gramatical, Es tu mamá, Beso y Libros fósiles. Respecto de este último conjunto, Magallanes explica que es una serie que trabaja desde 2016: Son libros que ya no tienen lectores, a nadie interesan; sin embargo, me gustan por la forma en que están hechas las portadas y los materiales. Parecen libros, aunque ya no lo son, porque no se puede leer su contenido .

Magallanes sostiene que una imagen no vale más que mil palabras ; sin embargo, los vocablos generan millones de imágenes diferentes. Entre una imagen y un texto siempre se puede formar un tercer significado que depende justo del espectador. Entonces, esa frase se me ocurre por la poesía. Es una tarea muy difícil tratar de ilustrar este género, porque en las palabras ya están las imágenes, y probablemente cualquier imagen que tratemos de hacer para acompañar este texto nunca será tan potente como las que se producen con la imaginación de cada lector. Cada palabra va acompañada de una imagen que es interpretada, o traducida, por el espectador. Las palabras combinadas pueden crear imágenes poéticas .

La exposición Picabia was Martínez, que incluye pintura, escultura y objeto, termina mañana su exhibición en la galería Le Laboratoire (Vicente Suárez 69-2, colonia Condesa). El acceso es con cita previa en el teléfono 555256-4360.