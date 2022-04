Merry Macmasters

Al escultor y fotógrafo suizo Urs Fischer (Zúrich, 1973) le gusta el arte que sea sólo arte; es decir, que no tenga que ser esto y aquello, o que versa sobre la sociedad actual, sino que nos permita apreciar las cosas por lo que son , expresa el también artista conceptual. Dueño de una obra provocativa y lúdica, Fischer expone Lovers en el Museo Jumex, su primera vez en México.

The Lovers #2 (2018), escultura monumental instalada en la plaza del recinto, muestra dos formas ensimismadas. De 10 metros de altura, realizada en aluminio fundido, acero inoxidable y hoja de oro, es una pieza dedicada al amor y hecha ex profeso para la exhibición. Se basa en momentos sensuales, casi orgiásticos , expresó Fischer en rueda de prensa. Ya que el oro es un material reflejante, proyecta calor y conciencia respecto de su entorno .

Radicado en Nueva York, para Fischer el arte debe ser lo opuesto de aburrido; amo la música, el cine, las cosas que me proporcionan una emoción directa. No se trata de experiencias momentáneas, sino de sensaciones que permanecen contigo, en alguna parte, 20 o 30 años. Para mí, las artes visuales son como un vocabulario que se acumula y se vuelve tuyo. Todo se torna una solo cosa y ayuda a ir por la vida. Moldea mi comprensión del mundo y cómo las cosas toman su forma. Tiene mucho que ver con el arte que a veces me parece aburrido. Es como una buena relación que no siempre es emocionante después de un tiempo .

Lovers fue curada por el italiano Francesco Bonami, quien colabora con Fischer desde mediados de los años 90. Estructurado en tres pisos del Museo Jumex, Bonami se refirió al conjunto de obra como manual para jóvenes artistas de cómo ser un artista . El nivel más alto del recinto alberga piezas que abarcan los pasados 25 años, a la manera de un jardín de ideas que demuestra la posibilidad de crear arte con cualquier idea en mente, aunque hay que ser un buen artista para hacerlo . Recalcó: No es suficiente tener ideas, sino saber cómo llevarlas a cabo .