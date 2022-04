Asimismo, la mandataria se pronunció a favor de la reforma electoral, al señalar que el INE es una institución cara; es de un grupo, de privilegios y cuotas y no ha ayudado a fortalecer la democracia, por lo que es necesario cambiarlo y no hay manera más democrática de hacerlo que mediante la elección popular de sus consejeros.

Recalcó que es fundamental que todo gobernante rinda cuentas a los tres años de su gestión para que no se olvide de sus compromisos y a los seis años se vaya, sino que sabe que va a estar a revocación de mandato a la mitad de su periodo .

De allí que, agregó, la propuesta del Presidente de elegir a los representantes del INE por voto directo y secreto dará la posibilidad de tener representantes populares como árbitro electoral.

“A los actuales personajes (consejeros del INE) que los juzgue la historia; creo que ya los está juzgando, de hecho. Claramente son…, no todos, hay que decirlo, pero su presidente (Lorenzo Córdova Vianello) y algunos consejeros no son árbitros, han tomado partido, no podemos tener un árbitro electoral que tome partido de antemano porque sencillamente deja de ser imparcial”, manifestó.

Por ello es momento de cambiar al INE. Los privilegios de que gozan los consejeros electorales , como sus salarios, están por encima de lo que gana el Presidente, del sueldo medio de los mexicanos, y siguen utilizando recursos públicos para sus propios privilegios, lo cual es ya es insostenible.