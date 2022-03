–No, no, no. Y siempre amenazan y van a acusarnos al extranjero.

Nada de eso, estamos combatiendo la corrupción. El gobierno de Estados Unidos no va a defender a corruptos. Y si el gobierno de Estados Unidos defiende a corruptos, nosotros no. Así de sencillo. Ya México no es tierra de conquista, a robar a otra parte.

Previamente, celebró que el debate en torno a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica ya esté en la recta final, que servirá para devolverle fuerza a la CFE, para revertir el camino de privilegios a empresas privadas.

Si no se aprueba la reforma, advirtió, serán las compañías las que fijen los precios y nos va a pasar lo que está sucediendo en España. No estoy inventando nada. Como allá dominan esas empresas, la gente ya no aguanta, porque no tienen para pagar la luz .

Ante los recientes comentarios del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el sentido de que hay temor de afectaciones a inversionistas por la reforma, el mandatario dijo:

Yo respeto mucho al embajador, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir.

Señaló que una vez que se apruebe la reforma se sabrá qué contratos podrían ser modificados, por lo que envió un mensaje a los empresarios: Ya no son los tiempos de antes, hubo cambios. No quiso el pueblo que ganaran los otros partidos con los que competimos (en 2018)... Si nosotros hubiésemos dicho en campaña que no iba a haber cambios, pues entonces a lo mejor (ahora) se llamarían a engaño .

(Con información de Fabiola Martínez)