uando se habla de filosofía marxista en México los dos primeros nombres que se evocan son el de Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, y es poco probable que el tercero o cuarto lugar esté reservado para Elí de Gortari. Esto es producto de un olvido premeditado que ya señalamos ( bit.ly/3w6q8jm ), y no necesariamente en contra de su persona, sino de su orientación ideológica, pues ésta no encaja en el canon del marxismo heterodoxo que anida en las universidades y organizaciones socialdemócratas.

Aunque esta situación lo relegó en el ámbito académico, no impidió que mantuviera diálogo con filósofos, como Adolfo Sánchez Vázquez, con quien debatió sobre su Introducción de la lógica dialéctica, y con Bolívar Echeverría en torno a la causalidad en la física cuántica. También tuvo contacto con filósofos no marxistas que coincidían con él en el campo de la lógica, por ejemplo Carnap y Perelman. No obstante que De Gortari no dedicó su pluma a la polémica, excepto casos como el acaecido con Mario Bunge, también se pueden rastrear diálogos con las ideas de otros filósofos por medio de su archivo personal, donde se encuentran notas sobre las ideas de Karl Popper y comentarios sobre el desarrollo del conocimiento científico que anteceden a la obra de Thomas Kuhn.

Además del desfavorable contexto ideológico para su obra, De Gortari tuvo que enfrentar el acoso y la represión del Estado, por su participación política en solidaridad con la Unión Soviética, China Popular, el movimiento ferrocarrilero, la lucha por la paz y el estudiantil de 1968. Sumado a esto, su adhesión a la ortodoxia también enfrentó la prueba política que supuso el Informe secreto de Kruschev al XX Congreso del PCUS, el cual melló el proceso de construcción socialista y generó a nivel mundial una desbandada de militantes y simpatizantes entre los que permeó la idea de que fue el marxismo soviético el culpable de las atrocidades denunciadas en el discurso, ya desmentido en parte. Este reblandecimiento ideológico llevó a algunos filósofos a abandonar el marxismo o caminar a la heterodoxia, pero esto no pasó con Elí de Gortari.

Por tanto, recuperar y situar a De Gortari en la filosofía es reconocer su filiación al marxismo ortodoxo, lo que no tiene que ver con la defensa abstracta de una pureza teórica, sino con el sostenimiento de principios teóricos y un proceder metodológico. Este es un punto central para emprender el estudio de su trayectoria intelectual y el conjunto de su obra (bit.ly/3KLBFbQ), incluida su polémica con el Grupo Hiperión, su labor en el seminario de problemas científicos y filosóficos, sus diferencias con el marxismo crítico, su crítica a la filosofía analítica y su tardía aproximación a Michel Foucault.

La obra de Elí de Gortari no es un caso particular de asimilación creativa de la ortodoxia, sino la expresión real de ésta, y su obra debe servir para repensar hasta qué punto esta expresión filosófica ha sido caricaturizada causando que aportaciones como las de Elí de Gortari se sometan al olvido.

* Historiador de la ENAH

