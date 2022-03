Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 25 de marzo de 2022, p. 13

Emilio Zebadúa González, oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como sus hermanos José Ramón y Lourdes, son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito.

Funcionarios federales revelaron que en caso de acreditarse la obtención ilícita de propiedades y de decenas de millones de pesos, aunque ya sea testigo colaborador en la llamada estafa maestra, Zebadúa González no tendrá inmunidad en las indagatorias en curso.

Las autoridades entrevistadas confirmaron que el ex funcionario llegó a un acuerdo con el cual se convirtió en testigo colaborador en las investigaciones relacionadas con el desvío de más de 5 mil millones de pesos de los recursos destinados a Sedesol y Sedatu cuando él estuvo bajo las órdenes de Rosario Robles Berlanga.

Debido a ese acuerdo, no ha sido imputado por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, al igual que la ex secretaria Robles Berlanga, ni en las más de 17 investigaciones en curso por las que la FGR ha solicitado órdenes de captura contra ex funcionarios de universidades estatales y representantes de empresas que simularon operaciones con los contratos firmados.