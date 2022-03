De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 25 de marzo de 2022, p. a12

Tengo la tranquilidad de decir que no hay corrupción , sostuvo la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, un día después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunciara que le había encomendado una investigación sobre las anomalías que hay dentro del depor-te mexicano.

“Hemos sido la administración más vigilada, la más señalada y decir que todo está perfecto es imposible, errores de dedo siempre habrá, y existe en todas las dependencias en todos los niveles de gobierno, pero de eso a acreditar corrupción le ronca al mango lejos todavía.

Sí, tengo la tranquilidad de decir no hay corrupción, no hay lo que se ha vertido públicamente. Hemos hecho lo mejor , recalcó la ex atleta sonorense en el contexto del anuncio de la edición 37 del Congreso Mundial de Medicina del Deporte, acto que reunirá del 22 al 25 de septiembre a especialistas de 120 naciones, en Guadalajara.