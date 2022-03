La respuesta instintiva de la dirigencia europea y estadunidense ha sido aplastar a la economía rusa, para dar una clara demostración de que la barbarie no reditúa. Visto en esta perspectiva, un acuerdo negociado parece apaciguamiento; pero el acuerdo sería para salvar a Ucrania, no para entregarla. La guerra económica también conlleva grandes riesgos. Provocará enormes trastornos mundiales, y tarde o temprano se alzarán voces que pidan pasar de las medidas económicas a una respuesta militar. Entre tanto, los combates continuarán, con enorme derramamiento de sangre y el resultado probable será que Rusia termine ocupando el país de cualquier modo.

En una solución diplomática, todos tienen que ceder algo. Putin no podrá restaurar el imperio ruso y Ucrania no podrá unirse a la OTAN. Estados Unidos tendrá que aceptar los límites a su poder en un mundo multipolar (una verdad que también es aplicable a China).

Pero sanciones como las mencionadas casi nunca disuaden (y menos aún, derriban) a un régimen despiadado. Estados Unidos intentó medidas similares para sacar del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro, pero lo único que logró fue aplastar la economía. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB per cápita de Venezuela se redujo más de 60% entre 2017 y 2021, pero Maduro sigue firme (y ahora Estados Unidos lo corteja por el petróleo venezolano). Las sanciones estadunidenses tampoco derribaron los regímenes de Irán y Corea del Norte.

Además, es probable que las sanciones contra Rusia vayan perdiendo eficacia con el tiempo. Tras producir en lo inmediato caos y trastornos mundiales a gran escala (con encarecimiento del petróleo e interrupción de importantes cadenas de suministro) crearán incontables oportunidades de arbitraje para que Rusia venda sus productos a entidades no alcanzadas por las sanciones de Estados Unidos. China y otros países no estarán dispuestos a hacer valer un régimen de sanciones que en la siguiente ocasión podría usarse contra ellos. De modo que Rusia no estará tan aislada como Estados Unidos y Europa creen. Tras el shock inicial de las nuevas sanciones, es probable que sus oportunidades comerciales aumenten en vez de disminuir.

Además de las sanciones económicas, Estados Unidos y Europa están enviando armas a Ucrania. También es muy improbable que esto impida una ocupación rusa, pero aumentará las oportunidades de que Ucrania se convierta en otra matanza interminable, como ya lo han sido Afganistán, Libia y Siria. Y lo peor es que los flujos de armas a Ucrania generan riesgo de una confrontación militar directa entre Rusia y la OTAN. Afganistán, Libia y Siria no tenían armas nucleares, pero Rusia tiene casi 6 mil, de las que se calcula que unas mil 600 están activas y desplegadas.

La diplomacia puede fallar, pero eso no quiere decir que no valga la pena intentar. Como dijo Kennedy: No negociemos jamás por miedo, pero no tengamos miedo jamás de negociar . Esa actitud salvó al mundo en 1962 y puede volver a salvarlo ahora.

Los observadores de Rusia no se ponen de acuerdo respecto de los motivos reales de Putin. Muchos creen que no se detendrá hasta recrear el imperio ruso. Si así fuera, que Dios nos ayude. Otros creen que busca destruir la democracia de Ucrania y asfixiar su economía, para que no pueda convertirse en faro para el pueblo ruso. Pero otros sostienen que el ruidoso rechazo de Putin a la ampliación de la OTAN (y a la intromisión política de Estados Unidos en Ucrania, que incluyó su apoyo al levantamiento contra el presidente prorruso Viktor Yanukovych en 2014) es auténtico.

Es hora de poner a prueba esa tesis. ¿Y si la neutralidad de Ucrania realmente fuera la clave de la paz? La diplomacia no es apaciguamiento: es prudencia, y puede salvar a Ucrania y al mundo de una catástrofe ilimitada.

Jeffrey D. Sachs es profesor distinguido de la Universidad de Columbia y director de su Centro de Desarrollo Sostenible. También es presidente de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

