En tanto, el ex mandatario estatal se enfrentará a otra audiencia inicial de formulación de imputación a proceso el 8 de abril, por el presunto delito de abuso de autoridad, acusación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, dio a conocer Gabriel Eduardo García, uno de sus abogados.

Monterrey, NL., Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) cateó la mañana de ayer dos propiedades del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco (2015-2021), como resultado de una denuncia presentada en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera estatal.

No puedo dar los datos de los hechos en concreto porque evidentemente es una investigación que está en sigilo, pero es un expediente anterior , detalló.

Este caso comenzó cuando la administración de El Bronco requisó el servicio de la Ecovía en octubre de 2016 a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, alegando fallas en la prestación del mismo.

La compañía interpuso una denuncia al verse afectada, pues argumentó que fue violada la Ley de Transporte para la Movilidad, ya que el gobierno de Rodríguez Calderón no le indicó las acciones a cumplir para resarcir la medida, que inicialmente sería de carácter temporal, pero se extendió por tiempo indefinido.

Por lo anterior también fueron denunciados el ex secretario de Desarrollo Sustentable del estado Roberto Russildi; el ex titular de la Agencia Estatal de Transporte, Jorge Longoria y el ex director de Metrorrey, Manuel Fernández.

Jaime Rodríguez fue detenido el pasado martes por la presunta utilización de recursos de procedencia ilícita durante la campaña presidencial de 2018; esa misma tarde fue internado en el Penal 2 de Apodaca.

El miércoles fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa; sin embargo, el juez de control Carlos Alberto Salas González se declaró incompetente durante la audiencia inicial por considerar que el delito que se le imputa al ex gobernador es de carácter federal.

El Poder Judicial de Nuevo León turnó la tarde de viernes el expediente al Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el municipio de Cadereyta Jiménez.