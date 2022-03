▲ La escritora mexicana Mayte López, en su libro Sensación térmica, nos invita a repensar y a mirar la violencia. Foto Romina Hendlin

Romper el silencio

Pero al final, lo más difícil es romper la cadena de silencio. En la novela existe la importancia de interpretar los silencios y también señalar eso que no se dice, está construida como un llamado para tratar de entender lo que a veces es difícil de nombrar y difícil de detectar en una relación, tanto desde adentro como desde afuera, porque es difícil decir esto es violento, no siempre podemos, a veces simplemente no tenemos las palabras .

Pese al inmenso interés que las infancias y la violencia de género –atravesadas, entre otras cosas, por la experiencia de la maternidad– han despertado en distintos escritores y escritoras, su presencia en la literatura es muy breve, aunque algunas autoras como Cristina Rivera Garza, Margarita García Robayo o Pilar Quintana, centran su atención cada vez más en el fenómeno.

La mexicana, nacida en Nueva York, Mayte López aborda con maestría la tragedia de la violencia de género nos gusta pensar que tal vez este tipo de agresión no es universal pero esa es la idea de la sensación térmica, está en todos lados, en todas partes y se perpetúa por medio de nuestros objetos culturales , explica. Mientras crecía vi muchas formas de violencia, sobre todo aquella no explícita en la cultura, en las relaciones de gente que me rodeaba, en las historias que escuchaba, en la música. Mi propuesta radica en la preocupación de visibilizar aquellas formas que no son tan explícitas, apuesto por voltear a mirar la violencia que forma parte de nuestra cultura y de nuestra educación sentimental , añade. Cuándo me preguntan por el detonante y el germen de esta novela, pienso que la pregunta le quita universalidad a la historia y contesto: ojalá fuera una anécdota concreta de algo qué pasó, pero la realidad es que es algo que nos pasa todo el tiempo y nos atraviesa a todas, entonces, de ahí nace la idea de mirar a mi alrededor .