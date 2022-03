Alondra Flores Soto

Domingo 20 de marzo de 2022

Los hilos cuentan historias ensambladas con agujas, alzan la voz para exigir una sociedad justa, derribar estereotipos patriarcales, dejar memoria, pero también para gritar que las mujeres juntas son más fuertes, porque el deseo es: Nos queremos vivas y felices . La exposición Des-bordando: Con el corazón morado presenta una selección de bordados feministas en el Museo Nacional de Culturas Populares.

No olvides mi nombre se llama el tejido de Ana Santiago Vela, quien plasmó unas manos de mujer entrelazadas, rodeadas de flores y un símbolo del género femenino, que podría representar una corona para difuntos. Se explica: Es un recordatorio constante para no normalizar las violencias y las desapariciones forzadas, para no ser indiferente ante el dolor .

Las demandas y muestras de sororidad con puños en alto comparten espacio con otros temas, como la maternidad, el cuerpo femenino y la sexualidad sin tabúes, o el cáncer de mama, en esta exhibición que se inauguró en convergencia con el Día Internacional de las Mujeres, establecido por la Organización de Naciones Unidas para hacer conciencia de la lucha por la inclusión y la igualdad de derechos de las mujeres cada 8 de marzo.

Cerca de un centenar de piezas, que iniciaron su exhibición el pasado 3 de marzo, fueron hechas por unas 70 participantes que respondieron a la convocatoria del colectivo Lunas Violetas. Las obras fueron elaboradas por mujeres que con el corazón batiente y la puntada firme plasman palabras, emociones, luchas e imágenes en la tela, para inspirarnos, acompañarnos y arroparnos , difunde el museo ubicado en Coyoacán, donde la muestra concluye el 3 de abril.

El bordado fue una de las actividades femeninas que se enseñaban a las niñas desde la época colonial, como parte de la formación para ser una esposa hacendosa. En la época contemporánea se convirtió en medio de expresión artística.