Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Domingo 20 de marzo de 2022, p. 3

El Museo Nacional de Arte (Munal) subastó objetos de la colección personal de Ignacio Toscano Jarquín. Con paleta numerada en mano, los visitantes participaron en un inusual espectáculo escénico de la compañía Teatro De Ciertos Habitantes, mientras se remataron las valiosas piezas que se entrelazaron con la vida del promotor cultural, fallecido en enero de 2020.

Dirigido y escrito por Claudio Valdés Kuri, el montaje híbrido, que propone romper la manera tradicional de ver teatro, se presenta los sábados y domingos a las 13 horas, durante una breve y única temporada que concluye el 15 de mayo.

Sin Nacho y sin Toledo, Oaxaca está chimuelo , así se anunció el lote uno, que incluyó un chango y dragones hechos por el artista juchiteco con placas radiográficas de Toscano. Esas obras exhibidas en el salón abrieron el estreno de El gabinete del maestro Toscano, intervención escénica que se desarrolla en medio de una exposición museográfica que alberga el recinto en el Centro Histórico.

Estas piezas, únicas y singulares, muestran la fusión poderosa de dos grandes magos que lograron transformar, en un centro cultural, artístico y místico, una ciudad que quedó impregnada con sus personalidades luminosas y su extraordinaria calidad humana. Oaxaca no era la misma antes de su presencia y no es la misma ahora que ya no están , y se abrió la puja con la pregunta: ¿Quién da más? .

El mejor recuerdo de la infancia, un electrodoméstico o una lista de achaques fueron los precios en la lluvia de ofertas para pujar por una docena de lotes que se presentaban e iban exhibiendo, al tiempo que el elegante anfitrión iba presentando una a una las piezas, sin que faltara el humor y anécdotas emotivas. El comprador conoció la travesía vital de Toscano, desde su infancia, su labor para dar vida a propuestas de ópera, música, danza, la alegría que lo hizo ser un gran bailarín y el sentimiento de ausencia que dejó al morir.

Los objetos a la venta fueron diversos: la foto de los abuelos, un atardecer en Guerrero para meditar, una copa como la que compartía con amigos, el sombrero Tardan. Un joven cuidadoso mostraba los objetos con manos enguantadas y un pianista acompañaba con música y acordes que iban desde los surfers Beach Boys y las Valquirias de Wagner al jazz de Take Five.

“La Salomé, me dicen”, responde una mujer, después de sorprender con un improvisado canto operístico, pues el precio solicitado era la canción favorita para ganar el lote que contenía las llaves del Palacio de Bellas Artes, del que Toscano fue gerente, y entre las novedosas propuestas estuvo la ópera de historia bíblica que compuso Richard Strauss. La venta también incluía el vaporoso velo amarillo que portó el personaje femenino y un boleto para el mítico lugar de ambiente Spartacus, en Ciudad Nezahualcóyotl, adonde fueron a celebrar el estreno con el cineasta Werner Schroeter, quien vino a México para dirigir la arriesgada puesta en escena.