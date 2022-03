Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Domingo 20 de marzo de 2022, p. 2

Luis Pescetti, compositor, escritor y comediante argentino, nunca deja de ser adulto al trabajar con niños, porque no te debes convertir en un Peter Pan , debido a que desde esa posición no es posible ayudarlos a entender el mundo: Estaríamos todos escapando por los techos , considera en entrevista.

En cambio, propone que los niños son migrantes en el tiempo. Con esta metáfora ayuda a padres y docentes que durante años le han preguntado cómo hace para entender a los pequeños, aunque todos lo fuimos alguna vez: Somos exiliados de nuestra propia infancia .

Pero, un niño no quiere que sea un trámite, sino que le den herramientas para manejarse en la vida tal como es , para eso no hay que poner frenos con rituales educativos o modelos autoritarios.

Recibimos a los niños para heredarles el mundo , comenta en entrevista, durante su visita a México para presentar Cómo era ser pequeño: explicado a los grandes, libro publicado por Siglo XXI. Hay que ser conscientes de educarlos con amor, seriedad y con juegos, porque cuando sean los dueños de casa, van a tener todo eso en su morral y nosotros vamos a estar en sus manos , dice el artista, quien la tarde de hoy subirá al escenario del festival Vive Latino.

La verdadera patria del hombre es la infancia . Con estas palabras del poeta Rainer Maria Rilke se inicia una conversación amena, con anécdotas, recuerdos y poemas, intercalados con citas que sustentan su propuesta antropológica, con episodios desde la autobiografía. Así, libros de Edward Said, Daniel Pennac y Tzvetan Teodorov son parte de la base del texto de Pescetti.

Al respecto, revela que admira los libros Fuera de lugar, Mal de escuela y El hombre desplazado, en los que sus autores hablan, por ejemplo, de la experiencia de ser un pequeño palestino en Norteamérica o uno de los peores alumnos para luego convertirse en un gran maestro. Desde sus experiencias personales nace la reflexión y el ensayo. Le volaba la cabeza la capacidad de integrar, como mago sin mangas. De ahí nace mi reflexión, de esta mera tripa. Me parece muy honesto y una altísima manera de pensamiento .