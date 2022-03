Señaló que las instancias locales no generan y tampoco comparten la información necesaria para enfrentar la crisis forense, aun cuando se les han destinado en conjunto más de 3 mil millones de pesos del presupuesto federal para atender esa emergencia.

Después de algunos censos e indagatorias para dimensionar el problema, se encontró que el principal rezago es que la información se halla fragmentada y la situación se complica con las fosas comunes.

Un dato que hemos retomado del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que a partir de solicitudes de información y trabajo de campo ha levantado un registro, da cuenta de poco más de 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en fosas comunes del país , precisó.

Diez entidades concentran 80 por ciento de los cuerpos de las personas fallecidas en esta situación: Baja California, Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Sonora.