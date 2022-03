En el INE, aseguró, no queremos que la polarización y la intolerancia se sigan extendiendo por el país, ni a quienes a través de la trampa y la mentira pretenden engañar a la población y a las autoridades . Previamente, en la conferencia magistral Democracia y mecanismos de la participación ciudadana, impartida por la especialista Yanina Welp, el consejero presidente negó que el INE no promueva la revocación de mandato como lo han señalado quienes desde muy diversas trincheras lamentablemente apuestan a que este proceso fracase .

La sistemática violación a las reglas que se está dando en la propaganda relativa a la revocación de mandato lleva a recordar que en la competencia electoral quien viola la ley erosiona las bases de la convivencia democrática, vulnera el arreglo político en el que se sustenta la democracia y, en consecuencia, no sólo hace trampa, (sino) comete fraude a las leyes y ahuyenta a las y los electores de las urnas , aseveró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

La andanada de descrédito y desinformación por quienes presuntamente promueven la revocación de mandato , lo pone en riesgo, afirmó.

No obstante, Córdova reconoció que no es un buen diseño normativo el de la revocación de mandato. Consideró que a pesar de que se nutrió de los lineamientos que nosotros hicimos, fue hecha sin pensar muchas de las implicaciones, tal vez producto del descuido del Poder Legislativo que la emitió 454 días después del límite que se habían dado . Ahora, sostuvo, la mayoría que avaló esta reforma constitucional y aprobó la ley trata, a medio partido, de introducir un cambio de interpretación.