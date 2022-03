C

omo se adelantó en octubre pasado (https://bit.ly/3u9aUaD), cuando se dio a conocer el cartel de la XXII edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, mejor conocido como Vive Latino, a ocurrir este fin de semana, el elenco 2022 sorprende para bien, al incluir de manera equilibrada tanto agrupaciones clásicas de respeto y trayectoria, como talento joven ascendente, de calidad, sobre todo mexicano. Da gusto ver que con la proyección e importancia que tiene este festival, de nuevo se arriesgue a programar artistas nóveles no tan masivos, poniéndose así al día en cuanto a tendencias y sonidos, a diferencia de años recientes en los que ya lucía anquilosado y temeroso de entrar a nuevos terrenos.

Después de que su edición 2020 marcara el fin de los conciertos masivos antes del encierro pandémico, y de que por la misma razón en 2021 no se llevara a cabo, la primavera recibe de nueva cuenta, afortunadamente ya con índices muy bajos de contagio, a este festejo anual de rock, rap, cumbia, reggae y demás, en español, más algunos convidados angloparlantes.

Musicalmente, de México este año destaca la generación más morra de cantautores folk, también llamado indie triste (la mayoría de fuera de la CDMX); también figuran los rappers/hip-hoperos, así como los que combinan sonidos guapachosos o música tradicional con rock. Todo ello sin dejar de lado grupos y artistas clásicos de los años 90 e inicios de los dosmiles. El equilibrio es notable en cuanto a ritmos y generaciones, en cuanto a cantidad de artistas extranjeros y nacionales, y en cuanto a género, lo cual se celebra.

Acá, las recomendaciones de este espacio para lograr un mejor disfrute, según criterios de calidad y novedad:

Sábado 19. Lo mejor: de México, Maldita Vecindad, Julieta Venegas, La Gusana Ciega, Javier Blake, Patrick Miller, Santa Fe Klan, Ambar Lucid, Daniel Quién, Elis Paprika, The Guadaloops, Los Señores, La Lupita, Ágora, CNVS, Erich, Batalla de Campeones (rap: Sacha, Rapder, Yoiker, Ghetto, entre otros); de Estados Unidos, All Them Witches, Gary Clark Jr, The Marías; de Escocia, Mogwai; de Argentina, Conociendo Rusia, Eruca Sativa; de España, Fangoria, Nancys Rubias. Lo buenón: de México, Serbia, Camilo Séptimo, Los Cogelones; de EU, Blssom, Grandson; de Chile, Gepe; de Colombia, La Banda del Bisonte; de Argentina, Los Auténticos Decadentes; de Alemania, Milky Chance. Lo regular: de EU, Limp Bizkit; de México, Moenia; de Venezuela, Okills; de España, Vetusta Morla, Taburete.

Domingo 20. Lo mejor: de México, Cecilia Toussaint, Son Rompe Pera, Centavrvs, Gran Sur, Siddhartha, Vanessa Zamora, Aczino, Bruses, La Isla Centeno; de Estados Unidos, Pixies, Black Pumas, Making Movies; de Inglaterra, Groove Armada; de Puerto Rico, Residente; de España, Biznaga, C Tangana; de Argentina, Los Fabulosos Cadillacs, Gustavo Santaolalla, Luis Pescetti, Massacre, Trueno, WOS; de Colombia, Lido Pimienta, Oh’Laville; de Perú, Pelo Madueño. Lo buenón: de México, Technicolor Fabrics, Kevin Kaarl, Los No Tan Tristes, Ramona; de Argentina, Dread Mar I; de Panamá, La Tribu. Lo regular: de México, Banda MS, Fernando Delgadillo; de Chile, Frank’s White Canvas; de Argentina, La Delio Valdez; de España, Love of Lesbian.