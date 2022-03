Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de marzo de 2022, p. 9

Los Ángeles., H.E.R. recibió los máximos honores de música en los Óscar y los Grammy el año pasado, pero esos grandes premios sólo fueron precursores de los próximos pasos de la cantautora.

La estrella de R&B llegará nuevamente a los Grammy como una de las principales nominadas, es la nueva embajadora global de L’Oreal París, recientemente fue homenajeada en el acto Mujeres en la Música de Billboard y comenzará a filmar el musical The Color Purple (El color púrpura) este mes en Georgia. También se embarcará en su gira Back of My Mind por 19 ciudades a principios de abril y por aparte será telonera de Coldplay en su gira mundial.

Por si fuera poco, H.E.R. todavía encuentra tiempo para grabar música nueva en el estudio. Podría parecer una carga de trabajo muy pesada, pero la cantante dice que está dispuesta a llevarla.

Ocupo mucho espacio, llevo mucho conmigo. Se supone que debo hacerlo , señaló H.E.R., cuyo himno de protesta I Can’t Breathe ganó el Grammy a la canción del año en 2021. También se llevó ese año el premio a la mejor canción original por la conmovedora Fight for You, de la banda sonora de Judas and the Black Messiah (Judas y el mesías negro) en los Premios de la Academia. La artista coescribió ambas canciones.

Al principio quería que se tratara sobre música y no necesariamente sobre quién soy o cómo me veo , mencionó H.E.R. Soy música antes que nada. Ahora sólo estoy mostrándome orgánicamente y hablando sobre ciertas cosas y simplemente siendo yo. Quiero que la gente sienta mi presencia, ya sea en la industria musical o en el mundo .

Las próximas giras de H.E.R. y sus Grammy le dan esa plataforma. Tendrá su primera presentación en un estadio cuando abra para Coldplay el 25 de marzo en Monterrey, México. Otras de las ciudades a las que llegará con la gira de la banda británica son París, Los Ángeles, Londres, Dallas y Fráncfort.