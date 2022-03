De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de marzo de 2022, p. 8

Marco del Toro, abogado de la familia de Vicente Fernández, confirmó que tanto a Televisa como a editorial Planeta se les notificó de varios procedimientos por autoridad federal para no poder lanzar la serie El último rey: El hijo del pueblo, pero –aseguró– que ahora espera que se dicten las sanciones y se generen otro tipo de acciones .

Pero los Fernández han continuado con sus actividades, pues antes de lanzarse la bioserie la noche del lunes, la dinastía festejó el primer cumpleaños de Cayetana, nieta de Alejandro Fernández, quien en su cuenta de Instagram subió varias fotografías con el texto: Estoy seguro de que Dios te envió... nomás para mí. Feliz cumpleaños, mi niña hermosa. Te amo! . Mientras en otras imágenes se observa a Camila y a Cayetana, maquillada como conejita, así como a doña Cuquita rodeada de varios pequeños, en un jardín, donde se realizó el festejo.

Más tarde, la producción de Juan Osorio, lanzó la historia de El último rey: El hijo del pueblo, con una especie de formato cinematográfico, donde se recreó el secuestro de Vicente Fernández Jr, con el cual Olga Wornat, precisamente comienza su libro, donde detalla –con material periodístico y testimonios diversos– el tiempo que permaneció el primogénito en cautiverio. Mientras, El Charro de Huentitán y su familia buscaban la forma de conseguir el dinero exigido por los secuestradores. Asimismo, se devela la mutilación de dos dedos del más débil de los tres potrillos.

Con ligeros cambios, entre el libro y la versión adaptada para el programa, se desarrolla la trama que Wornat escribió dedicada a su madre, ferviente admiradora de la canción ranchera. En el primer episodio se dejó entrever que alguien cercano a la familia influyó en el secuestro del primogénito.