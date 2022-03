Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de marzo de 2022, p. a12

Han sido años difíciles para los Diablos Rojos del México. En 2019 el panorama era alentador, iniciaban una etapa con un nuevo estadio majestuoso y una serie de proyectos que los colocarían entre las organizaciones con mayor presencia en el país. Lo que sobrevino fue un periodo de zozobra para todo el mundo, una pandemia canceló cualquier posibilidad de planear el futuro, y los espectáculos deportivos fueron castigados con severidad por las circunstancias.

Por eso, coinciden en el equipo capitalino, institución histórica y de gran raigambre popular, este 2022 será una temporada de renacimiento para Diablos Rojos. Los retos apremiantes son dos: ganar un campeonato de Liga, algo que no logran desde 2014, y atraer de nuevo a los aficionados a las concentraciones masivas en el estadio.

Estamos retomando en un momento que no es el más óptimo para nosotros , explica Ohtón Díaz, presidente ejecutivo de Diablos; teníamos muchos proyectos planeados el año pasado, pero llegó la variante ómicron y aumentaron los contagios, eso nos colocó otra vez en una posición en la que no sabíamos adónde íbamos a ir. Acuerdos con Grandes Ligas, patrocinios, se quedaron en pausa; de modo que algunos proyectos no podrán ser retomados sino hasta 2023 .

Uno de los planes que más se esperaban desde aquella inauguración del estadio Alfredo Harp Helú era la realización de partidos de temporada regular de las Grandes Ligas. El conflicto laboral entre los directivos y los peloteros hizo todavía más complejo el escenario. Con la cautela aprendida en estos años de pandemia, Díaz previene que será muy difícil tener esos juegos.