Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de marzo de 2022, p. 5

Madrid. En medio de la política de cancelación global de todo lo que tenga que ver con Rusia, el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, salió en defensa de los artistas y de todos aquellos que hacen posible la cultura rusa , una de las más importantes y ricas de la historia.

Nosotros siempre hemos planteado lo mismo: esta es una guerra de Rusia, pero no, al menos por nuestra parte, contra los cantantes rusos. El Teatro Real condena lo que está pasando, condena la actuación del gobierno ruso y se siente cómplice y parte de la situación en Ucrania, pero una cosa es la decisión de un gobierno en esta línea, y por eso así se ha decidido cancelar el ballet de Bolshoi, que lo que son los artistas. El Teatro Real, como siempre, está del lado de los creadores, se debe a ellos, es una actividad cultural y así seguirá independientemente de sus nacionalidades , aseguró el responsable de la ópera madrileña.

La próxima ópera que tendrá en cartelera el Teatro Real de Madrid es El ángel de fuego, del músico Sergéi Prokovief, nacido en la ciudad ucrania de Donietsk a finales del siglo XIX, y en la que además habrá en el repertorio cinco cantantes rusos y uno ucranio. Por eso, una de las preguntas a los responsables del Teatro Real durante la presentación del espectáculo, que se estrena la próxima semana, fue acerca de su postura ante la llamada política de la cancelación impulsada por el gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, y el ministerio de Cultura, dirigido por Miquel Iceta, que consiste en rechazar y anular cualquier tipo de proyecto que involucre a Rusia.

Esta medida es similar a la del resto de los países europeos, que han decidido seguir en la misma línea de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia por la agresión militar a Ucrania.

El propio García-Belenguer reconoció que hace unas semanas se anunció la cancelación de las funciones del Compañía Nacional del Bolshoi, pero porque ahí sí está involucrado el gobierno ruso al tratarse de una compañía nacional , pero en el caso de la producción que presenta la ópera madrileña lo único que hay es la presencia de una serie de cantantes que también sufren en carne propia las consecuencias de la guerra.

Y cuando se le preguntó directamente si en el futuro se iba a mantener la misma política con los artistas de origen ruso, como la afamada soprano Anna Netrebko, insistió: El Teatro Real, como siempre, está del lado de los artistas, se debe a los artistas, es una actividad cultural y así se hará, independientemente de las nacionalidades .

El director musical del Teatro Real, Joan Matabosh, coincidió y reconoció que prefería ceñirse al carácter artístico de la puesta en escena y de la importancia de que por primera vez se iba a poder ver en Madrid una obra tan monumental y bella; luego apuntó:

Antídoto contra la barbarie