Rocío González Alvarado y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de marzo de 2022, p. 27

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no determina el actuar de un juez o una jueza, por lo que aseveró que es absolutamente falso que exista una persecución política en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien fue suspendida temporalmente de su cargo.

En conferencia de prensa, puntualizó que el origen son los hechos en que incurrió en contra de los policías que presentaron una denuncia penal y hoy está en manos de la justicia. No es un tema que tenga que ver con un tema político ni mucho menos, es un tema judicial y ahí se está definiendo y ahí se tiene que seguir definiendo .

Indicó que la alcaldesa está en todo su derecho de decir lo que piensa, pero atajó que no es un tema que tenga que ver con su gobierno. ¿Qué es lo que tengo que decir? Que está en manos de la justicia, no es un tema individual, no es un tema personal, no es un tema que tenga que ver con un tema político, es un tema esencialmente judicial .

Respecto de cuál sería el procedimiento para designar a un nuevo alcalde en caso de que su salida fuera definitiva, la mandataria expresó que habrá que esperar qué determina la jueza que lleva el caso, pero adelantó que de acuerdo con lo que establece la Constitución local, si se cumplen 60 días fuera del cargo antes de los dos primeros años de su gestión, se tendría que convocar a nuevas elecciones.