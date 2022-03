Javier Hernández Chelico

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 12 de marzo de 2022, p. 7

El proyecto solista de Walter Esaú inició en 2017 después de separase de Negro, exitoso combo influenciado, al principio, por música del sur de Estados Unidos, el folk y la melodía norteña; ahora, Walter, para darle fuerza a su nueva travesía en solitario, presenta Mentiroso, primer sencillo de su nuevo disco. Antes, el autor michoacano ya se presentó en vivo en noviembre en Toluca, Querétaro, Puebla y cerró en Morelia, alternando con Ed Maverick. Es justo decir, que permaneció inactivo desde su actuación en el Vive Latino de 2020 hasta las fechas mencionadas.

En charla desde su natal Morelia, el cantante hace un recuento: “Empecé con influencia de Dylan, Johnny Cash, Van Ronk, pero luego he hecho canciones que tienen que ver más con mi tierra, con Michoacán, con la pirueka, música de la meseta purépecha. En mi nuevo disco hay canciones que son guitarra/voz, mucho pensando en esas melodías que hacía Dylan que eran con guitarra y una voz; tengo un par de composiciones así y hay otras que son con una banda completa. Hay una que usamos a Los Lobos de referencia en una especie de corrido, pero se toca con guitarra eléctrica y teclados. Es un disco de larga duración, trae 12 tracks. Ya estamos sacando el primer sencillo que se llama, Mentiroso. El título es en primera persona; no sé si la mentira es algo inherente que traemos; en este caso, habla de los embustes que usamos como protección, como escudo; como inventar que te la estás pasando chido, pero en realidad no estás bien. No el engaño hacía el otro, sino mentirte a tí mismo. Puedes engañar a quien sea, pero mentirte a tí, pues, eso te va a consumir.”