De esa manera, Martínez Rentería veía por Generación, trabajando incluso hasta que la enfermedad no lo dejó seguir más. Fue presentando el número dedicado al estridentismo en la Pulquería Los Insurgentes, que el periodista mostró complicaciones por las que tuvo que ser internado. Por eso para Escoto la revista no volverá a ser lo mismo sin su padre. “Es imposible fingir que Generación seguirá siendo Generación después de Carlos. El número estridentista, el 158, es el último de la revista como la conocemos”, prevé.

¿Por qué no presentamos esta exposición que mi papá intentó meter en museos, cuando la revista cumplió 30 años, y la presentamos ahora como un homenaje a lo que él realizó? , pensó Emiliano cuando la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se acercó a él para honrar a su padre.

“En algún momento mi padre se brinca la numeración de Generación, por ahí del 52-53, y nos pide a diferentes amigos que ese número lo hiciéramos cuando él no estuviera, que fuera un ejercicio para terminar la colección de Generación dedicado a Carlos”, contó Emiliano Escoto, periodista, promotor cultural e hijo de Martínez Rentería.

Hambre periodística

La relación de Carlos Martínez Rentería con su publicación se alimentaba, de acuerdo con Emiliano, de dos fuentes. Por una lado, era un hambre periodística que mi padre siempre tuvo. Jamás dejó de tener esta intuición natural de reportero, de buscar la nota, de encontrar lo nuevo, de rascar lo que nadie ha rascado de la cotidianidad, de los momentos que vive , contó Escoto.

Por el otro estaba la visión del periodista sobre la contracultura, “todo el tiempo estar rastreando procesos contraculturales en los que tenía un hambre por encontrar lo nuevo. Y eso era Generación, encontrar lo nuevo, la provocación, la vanguardia; aun en las cosas más asquerosas, más escatológicas, más incorrectas; como en las más cotidianas, como en lo más mínimo”, dijo.

La exposición, también formada por una selección de las portadas más representativas de Generación en sus primeros 30 años, será inaugurada por artistas y otros promotores culturales que fueron cercanos a Martínez Rentería. Inti Muñoz, de la Secretaría de Cultura capitalina; José María Espinasa, director de la sede que alberga la muestra el Museo de la Ciudad; el escritor Juan Manuel Servín; la baterista y guitarrista Ali Gardoqui; y la artista performática Rocío Boliver, La congelada de uva; formarán parte de la mesa que se llevará a cabo hoy a las 17 horas, en el Museo de la Ciudad de México, Pino Suárez 30, Centro Histórico.

Tras la inauguración de La dignidad de la certeza se rendirá otro homenaje a Martínez Rentería, en un ambiente lúdico e informal, con performances en la Pulquería Los Insurgentes, donde más amigos del periodista se reunirán, incluido Demián Flores, quien trabajó junto al fundador de Generación en la exposición originada en 2018.

Emiliano Escoto comparte con su padre una buena parte de su visión sobre la contracultura. No puedo negar la escuela, las ganas de también rastrear lo nuevo, de también provocar la cultura en otros espacios que no sean la cultura, o que no sea la cultura institucional , explicó.

El cambio y la transgresión