l pensar que una actividad (AV) es por el bien de algún fin (FN), el que la AV sea un medio (MD) para un FN no implica que sólo tenga valor instrumental (VI). En este sentido no es por el bien del FN, pues la AV es parte de la vida y como tal tiene valor no instrumental (VNI), apreciable y disfrutable. Continúo narrando el capítulo 2 del libro de Thomson, Gill y Goodson (TGG). La crítica de la concepción instrumental de la racionalidad (CIR) no significa que los FN no jueguen un papel importante en la vida. La idea es que el pensamiento tradicional MD-FN ( el FN justifica los MD ), debe voltearse al revés, pues tergiversa las relaciones de valor (V) entre AV y FN. La AV que es un MD para un FN es VNI y es el FN el que es VI. TGG expresan paradójicamente el VNI de procesos (PR) vividos: Los FN son MD para más MD . Lograr un FN suele ser V porque facilita otras AV VNI, que en sí mismas son MD para otros FN. Los FN son VI para realizar otras AV. Esta idea la amplían de 3 modos: 1) Corremos para ganar para mejorar nuestro correr. Los FN definen, dan dirección y mejoran los PR. Corremos para ganar, pero el VNI no está en el ganar, sino en el correr; ganamos para correr. 2) Como MD, las AV tienen VNI y alcanzar los FN puede ser VI porque promueve las AV (si uno gana la carrera podrá volver a correr; si el trabajo es redituable, podemos seguir trabajando. 3) El FN provee productos (e. g. automóviles) que son VI para otras personas. Así, lograr FN es VI al hacer posible que otros realicen AV con VNI. Los FN, e. g. objetos producidos, no son VNI. Los valoramos porque permiten otras AV. Nuestro supuesto usual (dar V al edificio y no a la AV constructiva) está invertido. Aunque el trabajo se define por sus FN, esto no significa que los FN tengan VNI y el trabajo sólo VI. Al contrario, habiendo separado MD/FN y VI/VNI, podemos afirmar que, aunque el trabajo sea un MD para un FN, tiene VNI. El V de los FN es derivativo de cómo forman parte de las AV. La CRI implica que los FN justifican los MD, pero TGG argumentan que la verdad está más cerca del opuesto: los MD justifican los FN. Los FN son VI porque mejoran la calidad de los PR o porque el logro del FN permite más y mejores AV y PR.