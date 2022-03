C

omo en las guerras de todos los tiempos y lugares, hoy cunde frenéticamente la infodemia rusófoba en “Occidente (whatever that means)” que da unánimemente (https://bit.ly/3ITZa2c) por derrotado a Putin –soliloquio infodémico que no es compartido en la mayor parte de Oriente y África (https://bit.ly/3MBAXQv), y parcialmente en Latinoamérica, menos por Michael Hudson, prestigiado economista de EU: La veloz autodestruccion del imperio estadunidense (https://bit.ly/3tETKBI).

Para que Biden se haya tenido que humillar con el exorcizado régimen chavista de Maduro en Venezuela –ayer malos , hoy buenos – significa que las selectivas sanciones catastróficas no están funcionando como esquematizaron los estrategas del Partido Demócrata –congénitamente rusófobo (https://bit.ly/3sRrix3)– que aplican ciegamente los vetustos axiomas geopolíticos del británico McKinder y del polaco Brzezinski.

A ocho meses de las cruciales elecciones intermedias –en medio de las incoercibles hiperinflación, crisis migratoria y criminalización urbana–, Biden asestó sus sanciones catastróficas , que ya incluyen el petróleo y el gas rusos como crimen y castigo (https://bit.ly/3vM34GF) y que no son seguidos selectiva y cómodamente en ese rubro energético por la Unión Europea (UE): menos por Alemania (https://bit.ly/3sRD6zp), lo cual hubiese significado su suicidio infantil.

Ni así mejora la popularidad de Biden: cuando en ese mismo instante su desaprobación alcanzó 58 por ciento (https://bit.ly/37j3pXf), mientras la impopularidad de su principal aliado, el premier británico Boris ­Johnson, ostenta un patético rechazo de 70 por ciento (https://bit.ly/3HYZqLL).

Se trata de una guerra geoestratégica que rebasa los vulgares maniqueísmos caver­nícolas y el ámbito terrenal ucranio: está en juego la configuración del Nuevo Orden Mundial multipolar que empieza a esbozarse (https://bit.ly/3tEh8iE).

China, dotada con 350 bombas nucleares, mantiene más sólida que una roca su alianza geoestratégica con Rusia”, según su canciller Wang Yi (https://bit.ly/3tICaN0). China –con óptimas relaciones con Kiev– urgió a EU a dar una explicación de sus laboratorios biológicos en Ucrania (https://bit.ly/3I78D57).