C

uando andaba en campaña y se comprometió a que si ganaba el precio de la gasolina Magna no subiría más que la inflación, Andrés Manuel no sabía, como ninguno de nosotros, que a la mitad de su sexenio se desencadenaría una crisis mundial en el mercado de energéticos, provocada por un conflicto armado en Europa, que llevaría los precios a su nivel más alto de la historia. Razonablemente se justificaría que metiera reversa; su compromiso fue en tiempos de paz, ahora son tiempos de guerra. Sin embargo, ayer reconfirmó su palabra: no habrá alza en los combustibles. Los consumidores seguirán sin pagar el IEPS en su totalidad, tanto en la Magna como en el diésel. No se trata de mantener la promesa, sino que contener el alza de los energéticos significa que no cerrarán empresas, seguirá creciendo el empleo formal y las familias no tendrán que sacrificar su ingreso en el pago del transporte, ya sea privado o público.

El costo

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Hacienda, el ingreso por concepto de IEPS que esperaba en enero de este año bajó 45 por ciento, lo que en números significa 7 mil 150 millones de pesos. En febrero la recaudación bajó 55 por ciento; expresado en pesos, 11 mil 600 millones. En el acumulado del bimestre enero-febrero los ingresos son 50 por ciento menos de lo previsto, el subsidio representa un costo de 18 mil millones de pesos. Es probable que en los próximos días ya no será suficiente dejar de cobrar el IEPS para contener los precios; entonces, Hacienda dará otro paso: actuará sobre el costo mismo de los combustibles. ¿Y cómo se financiarán los subsidios? Con el dinero extra que está recibiendo Pemex por la exportación de petróleo. En el presupuesto federal está contemplado un precio de 55.10 dólares por barril, pero Pemex lo está vendiendo a más del doble. Hay una relación espejo entre el estímulo fiscal y el ingreso extra que recibe por la venta de petróleo crudo, dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Biden va sobre la yugular