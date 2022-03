La Europa de paz ya no existe; hoy arroja armas

¿D

ónde quedó la Europa ilustrada? La Europa promotora de cultura, el arte, la ciencia, los derechos humanos y la paz.

¿Dónde está la que no se autoengaña poniendo el dedo flamígero a la patria de Tolstoi?, afirmando que ahí empezó la guerra contra Ucrania, cuando en realidad esa guerra se gestó y provocó pacientemente a lo largo de décadas rodeando con misiles a Rusia.

¿Dónde quedó la Europa del pacifismo de los Leibniz, Voltaire o H. G. Wells? ¿Dónde está la que entró en reflexión mirando la humildad de Confucio, Lao Tsé y Gandhi? ¿Dónde quedó la que no repliega sus mejores tradiciones a las letras de la OTAN que amenazan al mismo infinito?

Porque lo que vemos hoy es una Europa que en lugar de promover la paz, escupe armas para que los pueblos ruso y ucranio se maten entre sí. Una Europa presa de la geopolítica de la cual no es rectora. La palabra paz no está hoy en los labios de los dirigentes europeos y tan vital que sería pronunciarla y garantizarla dejando a un lado las ambiciones geopolíticas que tienen como rehén al mundo entero. León Tolstoi diría que hoy la guerra o la paz están en el corazón de Europa.

Eduardo del Castillo V.

Critica a opinadores que aplauden la censura a medios

Cierta casta de opinadores aplauden la censura al medio ruso RT, y quieren que se aplique también en México. Se pintan como demócratas y defensores del derecho al sufragio libre universal y al de la mujer a decidir sobre si ha de llevar o no a término un embarazo no deseado, pero a mí quisieran negarme mi derecho a escoger en qué fuentes informativas debo o quiero confiar, facultad que no delego a nadie.

Se creen en condiciones de promover la censura con el solo expediente de llamar a cierta fuente propaganda o noticias falsas , según su personal y respetable criterio. Por mi parte, tengo motivos fundados para llamar propaganda, desinformación o culpables de omisión, a medios como CNN, Fox, BBC o DW, pero jamás me pronunciaría por que se les censurara. Si los acallaran, me quedaría sin materia para denunciarlos y desmentirlos.

Fomentar la censura es lo contrario a la búsqueda de la verdad, porque ésta, que no es sino una construcción social, se hace con el debate libre y plural: precisamente lo que la censura mata. Estoy de acuerdo con estos opinadores cuando denuncian a Vladimir Putin como autoritario ; pues bien, con su actitud, se acercan peligrosamente a aquello que denuncian.

Boris Tabaré Ayala Gángara

Exige al DIF-Jalisco informes sobre su hijo