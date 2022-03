M

iguel Insulza, ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo alguna vez, con mucha razón, que una democracia sin la participación de las mujeres era sólo media democracia. El argumento me parece convincente y concluyente: la democracia no sólo implica la participación ciudadana en las urnas.

Sería tanto como reducir los valores democráticos y la protección de los derechos humanos de las personas, a lo estrictamente electoral. Implica perfeccionar el sistema de garantías para que la participación de todos los grupos represente de mejor forma a la sociedad y permita su evolución.

En ese sentido, uno de los grupos sociales que debe superar los rezagos históricos y alcanzar mayores porcentajes de presencia pública es precisamente el de las mujeres, quienes son una minoría, no desde la óptica cuantitativa, pues son mayoría poblacional en el país, sino desde la visión cualitativa, ya que esa superioridad numérica no se traduce plenamente en espacios de poder por la exclusión cultural e histórica a la que han estado sometidas por siglos.

Sin embargo, de manera reciente, con voluntad política, nuestro modelo constitucional ha avanzado hacia la materialización de los derechos fundamentales de la población femenina, especialmente en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

El antecedente lo tenemos en la incorporación del principio de paridad en el registro de candidaturas con la reforma constitucional de 2014

Pero es en 2019 que la osadía de la denominada legislatura paritaria de la historia de México fue más allá, al aprobar reformas a la Constitución Política para incorporar la paridad en todo, estableciendo que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena.