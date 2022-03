Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Ante la pelea multitudinaria en el estadio La Corregidora, de Querétaro, se debe continuar moralizando al país, y atendiendo los orígenes de la violencia , respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al comentar la reciente trifulca en el coloso futbolero, la consideró como resabios neoliberales; del periodo en el que se apostó a la corrupción y a la impunidad y al abandono del pueblo , y solicitó no hacer apología de la violencia al comentar el caso.

El Ejecutivo federal aseguró que no responsabiliza por esos hechos al gobernador Mauricio Kuri, quien está informando bien . En tanto, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, presentó un informe de las acciones entorno a los casos relacionados con la matanza en San José de Gracia, el homicidio de Margarito Martínez, la muerte de Pedro César Carrizales El Mijis, y el apoyo del gobierno entorno a la violencia en el Corregidora.