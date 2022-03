La cantante se disculpó en redes sociales. Publicó: Estoy sorprendida y horrorizada por los comentarios de DaBaby. Sinceramente, no reconozco a la persona con la que he estado trabajando. Sé que mis fans saben que mi corazón está con ellos y que apoyo ciento por ciento a la comunidad LGBT. Necesitamos unirnos para luchar contra el estigma y la ignorancia relacionada con el VIH/sida . Pese a la petición de muchos seguidores, esa versión de la canción no ha sido retirada de plataformas.

Las quejas más recientes, presentadas en la corte federal de Manhattan, son de L. Russell Brown y Sandy Linzer, compositores de Wiggle and a Giggle All Night, interpretada por Cory Daye, y Don Diablo, tema en el que Miguel Bosé también aparece como autor. Las obras infractoras tienen elementos de composición sustancialmente similares a la canción de Brown y Linzer , señala la demanda.

La primera demanda que enfrentó Dua Lipa por Levitating fue hecha por la banda Artikal Sound System. Ante la corte federal de Los Ángeles, la agrupación acusó a la estrella pop de que su canción era muy similar a su tema Live Your Life, de 2017 y que era muy poco probable que fuera creada de forma independiente .

Otro músico británico que se ha visto en una situación similar a la de Lipa es Ed Sheeran. El cantautor tuvo que testificar ayer en los Tribunales de Justicia de Reino Unido luego de que los compositores Sami Chokri y Ross O’Donoghue acusaran que el éxito de 2017 Shape of You, copia partes de canciones suyas.

El tema sigue siendo el más trasmitido en Spotify, con más de tres mil millones de reproducciones. Firmado también por Johnny McDaid, le valió a Sheeran un Grammy a la mejor interpretación pop como solista en 2018. El abogado de los demandantes, Andrew Sutcliffe, declaró que el cantante toma prestadas ideas y las pone en sus canciones, a veces da cuenta de ello pero a veces no .

La canción de Chokri y O’Donoghue a la que se refieren es Oh Why, lanzada en 2015 firmada bajo el nombre Sami Switch. Los demandantes sostienen que el gancho Oh I, oh I que se repite varias veces es sorprendentemente similar a una parte de su tema. Sin embargo, Sheeran ha argumentado que ese elemento es muy corto y que los fragmentos en ambas piezas son completamente un lugar común .

Por escrito, Sheeran aseguró que de haber escuchado la canción habría dado crédito a los autores. Siempre he tratado de ser justo en dar crédito a cualquiera que haga una contribución a un tema que escribí. De hecho pongo referencias a otros trabajos, como muchos compositores. Si lo hago, notifico a mi equipo para que se den los pasos necesarios con la finalidad de obtener autorización , aclaró.

He sido tan escrupuloso como ha sido posible, y he dado crédito a personas que creo pudieron haber sido nada más que una mera influencia en un elemento al escribir una canción. Esto es porque quiero tratar a los compositores de manera justa.

El cantante de 31 años ya había enfrentado una demanda similar por Photograph. Aconsejado por sus abogados, Sheeran pagó 5 millones de dólares a los compositores Thomas Leonard y Martin Harrington, además de darles 35 por ciento de los ingresos brutos generados por la publicación.