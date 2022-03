Carlos Paul

Periódico La Jornada

Martes 8 de marzo de 2022, p. 4

El maltrato sicológico y físico hacia las mujeres es tema de la obra Días de ira, escrita por la dramaturga Gabriela Ynclán, que se estrenará mañana, a las 19:30 horas en el teatro Rodolfo Usigli.

Con dirección y adaptación de Isabel Balboa, la historia gira en torno a una mujer que asesinó a su marido y se entrega a las autoridades. Mientras espera en el Ministerio Público, evoca su terrible vida con el hombre que la sometió desde los 18 años y a lo largo de toda su juventud, hasta que se da cuenta de que su vida se ha transformado en días de ira.

Cómo logré vivir sin respirar, todavía me lo pregunto, y la verdad es que hasta la fecha no me lo he podido contestar , reflexiona Lana, protagonista de la obra.

Para la maestra Gabriela Ynclán, distinguida por su trayectoria como autora y docente con el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón en 2021, la obra se propone retratar a esos hombres que creen que, a partir de que se casan con una chica, pueden hacer con ella lo que se les venga en gana, y a las mujeres que se creen eso, bajo la justificación de que es su marido y lo tienen que obedecer .

De acuerdo con la autora, la violencia sicológica y física se ha sustentado en el encubrimiento de ciertas dinámicas sociales ocultas, que pretenden justificar la violencia como válida y socialmente común. Es una obra dirigida a hombres y mujeres .

Con la actuación de la actriz Natalia Guadarrama, la historia también toca la romantización equivocada que se tiene del amor .

El amor, al igual que la violencia, tiene muchas caras, agregó la dramaturga. En una relación de noviazgo, los chicos y chicas pueden sentirse los seres más afortunados y maravillosos; sin embargo, con el tiempo y en el matrimonio, pueden convertirse en lo peor de sí mismos, al grado de provocar los peores deseos y acciones dentro de una vida en pareja.