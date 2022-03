De eso trata el libro de la autora que en 1979, durante su visita a la Unión Soviética, recibió el Premio Lenin de la Paz. Pero Mujeres, raza y clase no es un mero ajuste de cuentas con el pasado: también proyecta una mirada al futuro. Una reconstrucción como esta brinda un análisis esclarecedor no sólo para denunciar las situaciones de injusticia, sino para explicitar las estrategias de lucha y los problemas de composición de las diferencias que, hoy día, siguen desgarrando los movimientos políticos .

Catedrática, autora y musa

Davis fue catedrática de la Universidad de California, Santa Cruz, en el departamento de Estudios Afroamericanos y Feministas entre 1994 y 1997. Es profesora vitalicia en el departamento de Historia de la Conciencia de dicha universidad, y ha sido integrante del Partido Comunista estadunidense desde 1968. Otros de sus libros son: Are Prisons Obsolete? (2003); Blues Legacies and Black Feminism (1998); Women, Culture & Politics (1988) y Angela Davis: An Autobiography (1975).

En 1971, Pablo Milanés compuso para ella Canción para Angela Davis. Un año después, los Rolling Stones le dedicaron la canción Sweet Black Angel en su disco doble Exile on Main St. El mismo año, John Lennon y Yoko Ono la apoyaron con la canción Angela, de su álbum Some Time in New York City. En 2010 el cantante Yannick Noah también le dedicó la canción Angela, mientras el grupo de rap Los Chikos del Maíz mencionaron un incidente que tuvo con Nixon en la canción La estanquera de Saigón, donde hacen un homenaje a la clase obrera desde el punto de vista marxista. En Santiago de Chile existe una población que lleva su nombre luego de una visita que Davis realizó a la Universidad Técnica del Estado en la década de 1970, en la que donó dinero para la realización de las instalaciones eléctricas y de agua potable.

Así comienza Akal los festejos por aquel día de otoño de 1972, cuando el editor español Ramón Akal González (Lugo, 1940) decidió que era hora de poner manos a la obra para empezar a sembrar futuro en quienes anhelaban salir de un sombrío presente ; eran los últimos años de la dictadura franquista.

“Tras medio siglo de labranza, la cosecha se revela abundante y variada. Por ello queremos compartir contigo, lector, ya sea que nos conozcas o te acerques a nosotros por primera vez, una selección ‘de autor’ que incluye algunos de nuestras publicaciones más queridas en aquellos campos a los que hemos dedicado nuestro entusiasmo en estos 50 años: de los clásicos al arte, de la astronomía a la historia, de la filosofía a la política, siempre, cómo no, con una buena música de fondo”, anuncia el sello, que a la fecha ha publicado más de 3 mil títulos.