La titular del ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó que se tienen identificados colectivos violentos que participarán en la movilización, pero aclaró que no se va a reprimir, pero sí se harán acciones de contención para proteger a manifestantes, transeúntes y monumentos.

▲ Un globo tipo zepelín con las leyendas Ninguna en el olvido sobrevoló Paseo de la Reforma para visibilizar la violencia que sufren las mujeres en México.

Reiteró que no se va a reprimir a nadie, pero sí se les va a contener, a pedirles, frente a la Comisión de Derechos Humanos, que entreguen los objetos peligrosos que lleven consigo. Si lo hacen, se les va a dejar marchar y seguir adelante.

No sabemos a qué respondan estos grupos, pero para nosotros la violencia es machista; para nosotros no es justificable la violencia en estas manifestaciones , puntualizó Claudia Sheinbaum, quien agregó que siempre va a apoyar a todas las mujeres que sufren violencia; no están solas porque aquí hay un gobierno que las acompaña .

Por una renovación moral

Por otra parte, al referirse a los actos de violencia cometidos en el estadio La Corregidora, de Querétaro, la mandataria manifestó que se debe hacer una reflexión sobre los motivos que llevan a esas situaciones, y coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que tiene que haber una renovación moral.