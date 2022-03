Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 7 de marzo de 2022, p. 30

Zacatecas, Zac., Juan Carlos Muñiz Hernández, reportero de 36 años asesinado a tiros el pasado viernes en la ciudad de Fresnillo, fue despedido por familiares, compañeros y amigos que, con indignación y dolor, exigieron justicia ante su féretro, al concluir la misa de cuerpo presente en el templo de la Divina Providencia, ubicado en la colonia El Palomar.

Sus colegas se manifestaron en el atrio del templo católico: Ni silencio ni olvido ; Justicia para Juan Carlos Muñiz ; Alto a la violencia, no más periodistas asesinados ; Somos prensa, no disparen y No se mata a la verdad matando periodistas fueron algunas de las consignas que corearon.

Después el cortejo fúnebre avanzó hasta la comunidad rural de Cantuna, municipio de Saín Alto, (lugar de origen de los padres de Juan Carlos), donde la tarde del domingo fue sepultado Muñiz Hernández.

A la misa acudió Hermelio Camarillo, propietario del portal Multimedios Testigo Minero, quien además es director del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart), órgano de difusión del gobierno del estado. Pero se marchó de inmediato y evitó dar entrevistas a reporteros de medios locales y nacionales presentes.

Calla la fiscalía

La Fiscalía General de Justicia del Estado, que encabeza Francisco Murillo Ruiseco, no ha emitido nueva información.