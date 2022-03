“A la luz de la nueva ley de ‘noticias falsas’ de Rusia, no tenemos más remedio que suspender la transmisión en vivo y el nuevo contenido de nuestro servicio de video mientras revisamos las implicaciones de seguridad de esta ley”, externó TikTok ayer en un comunicado por Twitter.

En tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, el viernes pasado intensificó la represión contra los medios de comunicación y los usuarios que no siguen la línea del Kremlin sobre la guerra; bloqueó Facebook y Twitter y promulgó una ley que criminaliza la difusión intencional de lo que Moscú considera falsos informes.

Netflix informó que suspendería su servicio en Rusia, pero no proporcionó detalles adicionales.

TikTok dijo que los usuarios rusos de la popular aplicación de redes sociales ya no podrán publicar nuevos videos o transmisiones en vivo ni ver videos compartidos desde otras partes del mundo.

Nuestro servicio de mensajería en la aplicación no se verá afectado . La portavoz de TikTok, Hilary McQuaide, informó que la aplicación en Rusia ahora aparece en modo de sólo lectura y no permitirá que los usuarios publiquen o vean nuevos videos o transmisiones en vivo. Todavía pueden tener acceso a videos más antiguos, pero no si provienen de fuera del país, señaló.

La seguridad de los empleados es nuestra principal prioridad , dijo, y agregó que la empresa –parte de la firma de tecnología con sede en China, ByteDance– no quería poner a sus empleados o usuarios rusos en riesgo de sanciones penales severas.

La nueva legislación impone penas de prisión de hasta 15 años para quienes difundan información que vaya contra la narrativa del gobierno ruso sobre la guerra.

Múltiples medios de comunicación también han dicho que pausarían su trabajo dentro de Rusia para evaluar la situación. Las autoridades rusas denunciaron repetida y falsamente los informes de reveses militares o muertes de civiles en Ucrania como noticias falsas . Los medios estatales se refieren a la invasión en Ucrania como una operación militar especial en lugar de una guerra o una invasión.