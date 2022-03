L

as guerras están hechas de pretextos. Necesariamente, lo primero que cae, antes del primer disparo, es la verdad. Cuando el separatista Gavrilo Princip asesinó al heredero del imperio austrohúngaro en Sarajevo en 24 de junio de 1914, se desató la guerra que todas las potencias europeas (que eran varias) esperaban. Mandaron a sus jóvenes a morir en atroces campos de batalla con frenesí patriotero y deportivo. ¿A quién le importaba la verdad? Los pocos que la decían, como Karl Kraus, sufrían silencio y censura.

Así, cuando un engendro social y militar de fuerza indiscutible cruzó la frontera de Polonia en 1939, la suerte quedó echada para toda Europa. La segunda guerra fue menos divertida que la primera y lo que será la tercera. No hubo tours como en 1915 a las trincheras, ni televisión y redes como ahora. La tenaza de Hitler era insaciable y en todas direcciones. Espantó a los gobiernos, pero no lo suficiente. El alacrán duró por años. El Reich, la propaganda, sus soldados y policías se dispersaron por el continente. El pretendido imperio quería todo. Hitler, el gran mentiroso, vivía de ridiculizar y envilecer a sus contrarios. Emprendió la tarea irracional y delirante de exterminar discapacitados, locos, judíos y gitanos como cucarachas (ay, Kafka) y nadie intervino. Alzó la vista y se vio reinando de Londres a Moscú. Fue su insania lo que acabó con él, su evidente maldad, su ilimitada mitomanía. Tres lustros no le alcanzaron para concluir su tarea de cenizas (¿arde París?).

Después de Hiroshima y Nagasaki, la guerra fría aprendió la lección y ya no parecían contentarse las partes más que con la aniquilación del otro. En nuestra imaginación el campo de batalla final se concentraba en un botón. Igual que ahora, sólo que los botones son muchos y sus misiles inundan el continente del hombre blanco. Como haciendo tiempo, los humanos han seguido dándose con todas las armas no atómicas disponibles. Ni modo que, mientras el botón sigue intacto, no tuviéramos la oportunidad de invadirnos, sabotearnos, bombardearnos, degollarnos unos a otros. Por el planeta se repartieron montajes, patrocinados por Estados Unidos en primerísimo lugar, pero también por el país soviético, Francia, Inglaterra e Israel.

Europa, el continente dueño, es siempre el epicentro de las guerras. Las que se han peleado en África corren por su cuenta. Las del sudeste asiático las heredaron a Estados Unidos (el occidente de Occidente), encargado exclusivo por lo demás de las de América Latina. Las ocasiones Malvinas son pocas, pero no hay golpe de Estado ni guerra intestina sin la mano subatómica de Washington. En un mundo paralelo ocurren las incesantes guerras en tierra islámica, negocio particular de Estados Unidos y sus invitados.