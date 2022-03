Relataron que a principios de enero, cuando el entonces director general Rogelio Jiménez Pons fue sustituido por Javier May Rodríguez, varios trabajadores fueron separados de sus cargos de manera indigna. Un día no llegó el pago de nómina sin ninguna explicación, simplemente fuimos enviados a recursos humanos donde nos hicieron firmar la renuncia, pero el correspondiente finiquito llegó varias semanas después .

Indicaron que la misma situación pasó el 19 de enero, cuando varios empleados, entre ellos algunos directivos, fueron notificados de que terminaba su relación laboral el mismo día que May Rodríguez daba una conferencia de prensa en las oficinas de Cancún para informar sobre la suspensión de obras del Tren Maya en Playa del Carmen debido a un cambio de trazo, pues éste ya no cruzará el municipio de Solidaridad por un puente elevado sobre la carretera federal, para no afectar el tránsito, ahora será por la parte trasera, en una zona que el Plan de Desarrollo Urbano tenía contemplada para la construcción de su arco vial.

Dijeron que las fechas de conclusión de los contratos son diversas, por lo que varios inconformes, sin alternativas laborales aún, continúan en Fonatur, pero en condiciones de hostigamiento.