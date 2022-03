Explicó que en la capital de San Luis Potosí, “como en otras ciudades mexicanas fundadas durante el virreinato, persisten leyendas de túneles bajo los edificios. Pero los túneles potosinos son ante todo un mito, leyendas urbanas no comprobadas. Mi primera intención fue hacer una novela gráfica al respecto, pero vi que se apegaba al formato de un videojuego, recorriendo túneles y enfrentando monstruos. Tomé la idea original, creé un relato de fantasía histórica, que implica pasadizos con una maldición.

Asimismo, adelantó que el juego estará disponible a finales de este año, para computadoras personales (PC) y dispositivos móviles. Estamos en pláticas para que salga para consolas ; el demo para jugarlo en PC se obtiene gratuitamente en https://appparapc.com/apk/9800573/ y la versión para para teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas en https://apkpure.com/koatl-los-tuneles-perdidos/com.OribeWare.KoatlLosTunelesPerdidos.

Sobre su historieta Koatl El Defensor, mencionó que tiene por trasfondo la vida cotidiana de San Luis Potosí, donde “hace unos años la región huasteca estaba bien caliente, había balaceras a cada rato, era una zona muy complicada y la violencia era cosa del diario en comunidades rurales, le quitaban a la gente sus tierras, sus casas, a veces nada más por coaccionar, imponerse, por eso la historia empieza así, y luego se fue entrelazando con relatos fantasiosos.

“Pero en toda la historia se refleja la realidad palpable, no como lo que se hace en Estados Unidos, donde puedes presentar que El Hombre Araña, Batman o quien sea detiene a unos maleantes y los lleva a la policía, mientras que aquí campea la impunidad. Las cosas no funcionan como en la ficción gringa, no puede llegar Koatl con un agente y decirle ‘yo lo ayudaré, oficial’. Eso sería hipócrita”, expuso.