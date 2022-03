Ap

Nueva York. Desde la ola de mensajes de texto que lo recibieron cuando bajó de un avión en Berlín a la mañana de nominaciones al Óscar, Ryusuke Hamaguchi ha tenido tiempo para pensar por qué su película Doraibu mai kâ (Drive My Car en su título internacional en inglés) ha resonado como lo ha hecho.

Pero no está tan seguro. Hay muchos motivos para pensar por qué un drama japonés de tres horas en el que los créditos iniciales no aparecen sino hasta 40 minutos después de comenzada la película, puede llegar a la cima de Hollywood. Drive My Car, una historia épica de dolor, conexión y arte está nominada a cuatro premios Óscar, incluyendo mejor película, mejor director y mejor guion adaptado.

Entre más pienso en esto estoy menos seguro , señaló Hamaguchi. Pero lo único que puedo decir es que esta es una película muy normal. Se trata de dos personas que tienen múltiples defectos, diferentes cada uno y tratan de tener una mejor vida. Amar a alguien o algo es una forma de hacerlo. Pero cuando amas a alguien un día lo pierdes o te separas de esa persona .

Es casi como un oxímoron , agregó. Éso es como el aspecto normal de esta película, se trata de la pérdida y la ganancia del amor .

Drive My Car, la primera cinta japonesa en ser nominada a mejor película, rompe el molde de una contendiente al Óscar tradicional. Incluso Parasite (Parásitos) de Bong Joon Ho, que hace dos años se convirtió en el primer filme no hablado en inglés en ganar la estatuilla a mejor película, era menos sorprendente. Parasite era una estilosa producción de género de un cineasta de renombre internacional cuyo largometraje ya había ganado la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.

El camino que llevó a Drive My Car a los Premios de la Academia es, como la película, más sinuoso. Aunque los filmes de Hamaguchi, como Gûzen to sôzô (La ruleta de la fortuna y la fantasía) lanzada el año pasado, son aclamadas internacionalmente, el cineasta de 43 años era mucho menos conocido en Hollywood. Drive My Car ganó el premio a mejor guion en Cannes el verano pasado, pero la respuesta a la larga película de Hamaguchi necesitaba, muy a modo, tiempo para cobrar fuerza.

La mejor del año: críticos

Drive My Car encontró su impulso entre críticos que apoyaron el filme (los opinantes de Nueva York y Los Ángeles la nombraron mejor película del año) además de que ha tenido una presencia frecuente en cines. También hay algo innegable sobre ella, casi todos los que se han sentado a verla salen bastante conmovidos. Drive My Car puede ser difícil de vender, pero ha demostrado ser fácil de amar.

El público responde a las grandes películas, simplemente lo hacen , señaló Jonathan Sehring, director de IFC Films, que lanzó Drive My Car con la recientemente creada distribuidora Sideshow, junto con Janus Films.

A pesar de esto, Drive My Car es menos una anomalía de lo que parece. Series como la sensación del streaming Squid Game (El juego del calamar) han demostrado que los subtítulos no son el obstáculo que se creía que eran. Al mismo tiempo la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas lucha por diversificar su históricamente blanca y masculina membresía y en años recientes ha recibido a numerosos integrantes internacionales.

Categorías de pesos pesados

Los terrenos de las categorías que parecían distantes se han acercado más. Junto con Drive My Car, varias películas extranjeras, Verdens verste menneske (La peor persona del mundo), Madres paralelas de Pedro Almodóvar y Flugt (Flee), consiguieron nominaciones este año fuera de la categoría de mejor película internacional. En los Óscar del 27 de marzo estas cintas están en categorías de pesos pesados. Nominado como mejor director, Hamaguchi superó a favoritos como Denis Villeneuve (Dune). Drive My Car también consiguió el doble de nominaciones que Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa).