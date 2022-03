Q

uizá fue por el temor a la guerra esa tarde del 24 de febrero de 2022 o por la inquietud que permeaba en la casa, pero todo me salió mal. El joven doctor en humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Jorge Carrión, regresaba al día siguiente a Barcelona donde lo esperaban su mujer y sus dos hijos. La noticia de la guerra nos tenía muy inquietos. ¿Le ofrezco un café, un té, una copa? No, no gracias . Lo que el doctor Carrión quería era irse, estar con los suyos, esperar el futuro a su lado.

–Me llamo Jorge Carrión, soy de Barcelona, hijo de inmigrantes andaluces en Cataluña. Vivo en Barcelona desde hace tiempo, pero antes viajé por el mundo y pasé unos meses en México. En Barcelona, en 2001, conocí a Juan Villoro. Vine a México en 2004, y gracias a Juan descubrí la crónica latinoamericana; después viví en Chicago, volví a Barcelona e hice mi tesis doctoral sobre Juan Goytisolo y Winfried Sebald, el escritor alemán.

–¡Ah, qué padre! Quise mucho a Juan Goytisolo, primero lo vi casado con Monique Lange, quien trabajaba en Gallimard. El adoraba a Carlos Fuentes y en vez de Fuentes, Guillermo Haro y yo lo invitamos a conocer las pirámides de Teotihuacan. Vi de nuevo a Goytisolo en el Festival Horizonte 1982, en Berlín, y me topé con un hombre muy distinto. Sentado en posición de loto frente a una ventana abierta, me dijo: Siéntate como yo en el suelo , y ya, frente a él, me explicó que era homosessual (a muchos españoles les cuesta pronunciar la equis), y que no volvería jamás a París. Respondí: ¡Lástima! , porque amo a París...

–Lo entrevisté en su casa de Marruecos, Elena, y conocí a sus parejas. Cambió de vida, dejó Francia, dejó España; cambió de estilo literario.

–Goytisolo se hizo muy complejo. Tenía dos hermanos

–Sí, también ellos escribían: José Agustín, poeta, que se suicidó, y Luis, que aún vive. No se sabe por qué se suicidó José Agustín; la familia no lo dijo, pero tenía depresión. Los tres tienen su reconocimiento.

–Y usted, Jorge Carrión, ¿por qué vino a México?

–Vine invitado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) porque tengo un libro, Librerías, publicado por Anagrama. Es un viaje por las librerías del mundo. Tengo otro libro, Contra Amazon, que también es sobre librerías. Vine a hablar al Laboratorio Editorial de la UNAM sobre mis obras.

“Durante 20 años he ido a librerías de todo el mundo. Cada vez que viajo a una ciudad, lo primero que hago es entrar a sus librerías. Aquí me parece increíble que usted viva justo detrás de dos muy buenas librerías, la del Fondo de Cultura Económica y la Gandhi, pero la noticia de la guerra entre Rusia y Ucrania todo lo echa a perder. Ayer iba a cenar con amigos periodistas; no llegaron porque tuvieron que quedarse en la redacción por lo que está pasando.